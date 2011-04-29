В Одеській області знайдено застреленого міліціонера
14:21, 29 квітня 2011Кримінал
0 0
У момент загибелі перебував на службі
Одеса. 29 квітня. УНІАН. Сьогодні в селищі міського типу Миколаївка Одеської області було виявлено тіло 25-річного міліціонера з вогнепальним пораненням голови.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ Одеського облуправління міліції, “загиблий працював помічником дільничного інспектора міліції Миколаївського РВВС, у момент загибелі був у форменому одязі й перебував у складі добового наряду слідчо-оперативної групи райвідділу міліції”.
На місці події виявлено табельну зброю - пістолет Макарова.
Порушено кримінальну справу, створено слідчо-оперативну групу для розслідування обставин загибелі міліціонера.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter