В Одеській області знайдено застреленого міліціонера

Одеса. 29 квітня. УНІАН. Сьогодні в селищі міського типу Миколаївка Одеської області було виявлено тіло 25-річного міліціонера з вогнепальним пораненням голови.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ Одеського облуправління міліції, “загиблий працював помічником дільничного інспектора міліції Миколаївського РВВС, у момент загибелі був у форменому одязі й перебував у складі добового наряду слідчо-оперативної групи райвідділу міліції”.

На місці події виявлено табельну зброю - пістолет Макарова.

Порушено кримінальну справу, створено слідчо-оперативну групу для розслідування обставин загибелі міліціонера.