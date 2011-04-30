На Житомирщині за хабарництво затримано голову селищної ради

Житомир. 30 квітня. УНІАН. Прокуратура Житомирської області порушила кримінальну справу стосовно голови однієї з селищних рад Попільнянського району за хабарництво.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Встановлено, що селищний голова у своєму службовому кабінеті отримав від громадянина хабар в сумі 2,5 тис. дол. за сприяння у виграші під час проведення аукціону та підготовку необхідної документації по об’єкту нерухомого майна, а саме, недобудованої будівлі школи, що перебуває на балансі селищної ради.

Наразі селищного голову затримано, у кримінальній справі ведеться досудове слідство.