У Сумах затримано посадовця переробного підприємства

Суми. 1 травня. УНІАН. У Сумах за підозрою в ухиленні від сплати 4 мільйонів гривень ПДВ заарештовано екс-директора переробного підприємства.

Як повідомила кореспондентові УНІАН прес-секретар податкової міліції Державної податкової адміністрації в Сумській області Наталія ШАПОВАЛ, зловмисника було затримано співробітниками податкової міліції і перебуває в ізоляторі тимчасового утримання Сумського міського управління УМВС України в Сумській області.

За даними податкової, екс-директор компанії впродовж 2009-2010 років при виконанні робіт з технічного обслуговування й діагностики устаткування, а також ремонту виробничих приміщень у фінансово-бухгалтерському обліку використовував підроблені документи, договори і накладні підприємств з ознаками фіктивності, зареєстровані в Дніпропетровській області.

Встановлено, що вказані роботи проводилися штатними співробітниками підприємства без залучення підрядників. Більша частина робіт, відображена в бухгалтерському обліку за підробленими документами, фактично не виконувалася. В результаті сумнівних операцій підприємство ухилилося від сплати 3,997 млн. грн. ПДВ.

Щодо колишнього директора переробного підприємства в Сумах слідчий відділ податкової міліції Державної податкової адміністрації в Сумській області порушив кримінальну справу за частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах) і ч.2 ст.366 (службова фальсифікація) Кримінального кодексу.