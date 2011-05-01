У Краматорську порушено кримінальну справу проти школяра

Донецьк. 1 травня. УНІАН. У місті Краматорську Донецької області порушено кримінальну справу стосовно учня 10-го класу за навмисне пошкодження залізничного полотна.

Про це повідомляє сайт місцевої газети «Восточный проект» з посиланням на начальника лінійної міліції станції «Краматорськ» Валерія РЕШЕТНЯКА.

За його словами, цей школяр, озброївшись набором розвідних ключів, прийшов на ділянку залізниці, що розташована між селищами Октябрське і Красногірка. Там хлопець згвинтив з деталей верхньої будівлі шляху 23 клемних болти, які мав намір здати як металобрухт до найближчого приймального пункту.

Стосовно десятикласника порушено кримінальну справу за ст. 277 Кримінального кодексу України «Пошкодження шляхів сполучення», що передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.