У Тернополі директор школи попалася на хабарі

Тернопіль. 1 травня. УНІАН. У Тернополі за хабарництво затримано директора однієї із загальноосвітніх шкіл.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області, директор школи вимагала 12 000 гривень від жителя обласного центру, який звернувся з проханням отримати в користування підсобні приміщення навчального закладу.

Як розповів начальник підрозділу УДСБЕЗ в області Анатолій Лупійчук, йшлося про два гаражних приміщення де тернополянин хотів облаштувати склади для зберігання розсади овочевих культур.

«У службовому кабінеті, директор запросила обумовлені 12 000 гривень для започаткування справи. Щоб заволодіти хабарем, залучила посередника - працівника школи. Підлеглий виконав вказівку та доповів директорці про передану йому суму. Отримавши бажане, жінка видала довідку з дозволом на користування підсобними приміщеннями навчального закладу», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями затримано обох шкільних працівників та вилучено у них отримані гроші. Прокуратурою міста Тернополя за матеріалами УДСБЕЗ порушено кримінальну справу стосовно обох працівників школи за частиною 2 статті 368 (одержання хабара) КК України.

Триває слідство.

