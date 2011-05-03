Шахраї видавали себе за працівників ДАІ (відео)

Київ. 3 травня. УНІАН. У Дніпропетровській області затримано шахраїв, які під виглядом працівників ДАІ ошукували водіїв.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, вчора працівники взводу ДПС затримали автомобіль ”Мазда-6”, у якому було виявлено пристрій, за допомогою якого можна в автоматичному режимі змінити державний номер з білого на синій (останній видається виключно для МВС - УНІАН). Крім цього, під решіткою радіатора зловмисники встановили спеціальні проблискові маячки.

Під час огляду автомобіля правоохоронці також знайшли жилет, жезл для зупинки транспортних засобів і Правила дорожнього руху України.

Автомобіль та 28-річного порушника затримано і доставлено до Новомосковського міського відділу міліції для з’ясування усіх обставин. Особу пасажира «Мазди-6», який втік, встановлено. Вживаються заходи з його затримання.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.