На хабарі попалося три держслужбовця із Дніпропетровська

Дніпропетровськ. 5 травня. УНІАН. 29 квітня правоохоронці «на гарячому» затримали трьох працівників відділу державної виконавчої служби одного з районів м. Дніпропетровська.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю Дніпропетровського МУ у ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

Вони вимагали від українця 400 доларів США у якості «неофіційної сплати за послугу» – зняття арешту з його майна та видачу постанови про закриття справи виконавчого провадження.

За даним фактом прокуратура Індустріального району Дніпропетровська порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України «Одержання хабара».

Двоє співробітників відділу державної виконавчої служби вже затримані в порядку ст. 115 КПК України. Щодо третього – вирішується питання про обрання запобіжного заходу.