В Україні відсутні підстави для здійснення терактів, - експерт

Київ. 5 травня. УНІАН. Директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що в Україні відсутні підстави для здійснення терактів. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції на тему: «Вбивство бен Ладена, світовий тероризм та Україна».

«Здебільшого Україна не має серйозних внутрішніх причин для терористичної діяльності», - сказав експерт.

Водночас він зазначив, що є декілька чинників, які можуть сприяти здійсненню терактів, зокрема, це збільшення соціальної напруженості.

«Якщо вибори і надалі будуть фальсифікуватися, а ми бачили, як фальсифікувалися місцеві вибори, то, очевидно, ймовірність того, що хтось спробує використати і цей сценарій для тиску на опозицію, можлива», - зауважив І.Семиволос.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати проявів тероризму на території Криму, І.Семиволос зазначив, що не бачить у Криму проявів, які б свідчили про можливість виникнення у майбутньому груп, які б сповідували такий спосіб вирішення питань.

«Є радикальні групи, але їхній радикалізм скоріше пов`язаний із боротьбою всередині кримськотатарського суспільства і він не виходить за межі цього суспільства», - додав експерт.