33-річний чоловік зґвалтував 4-річну дитину

Рівне. 6 травня. УНІАН. У Рівненській області затримано 33-річного чоловіка, який зґвалтував 4-річну дитини. Інцидент стався в с.Ниви-Золочiвськi Демидівського району. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області.

Встановлено, що 33-річний чоловік після вживання спиртних напоїв із батьком потерпілої зґвалтував дитину. Батько потерпілої вийшов на декілька хвилин, цим і скористався затриманий.

«Почувши плач доньки чоловік увірвався у будинок та застав ґвалтівника «на гарячому», – зазначають у відділі зв’язків.

Забравши дитину чоловік негайно відвіз маля до лікарні, де після надання медичної допомоги потерпіла була відпущена додому.

Працівники міліції затримали ґвалтівника. Нині він знаходиться в ізоляторі.