Торік через мак було порушено понад 3 тис. справ

Київ. 6 травня. УНІАН. Минулого року в Україні за незаконне вирощування маку було порушено 3 042 кримінальні справи, заарештовано 75 осіб та виявлено 1 млн. 185 тис. рослин снотворного маку та 1 млн. 215 тис. рослин конопель. Про це УНІАН повідомили у ДГЗ МВС України.

Правоохоронці нагадують, що за незаконне вирощування або вирощування снотворного маку в кількості до 100 рослин чи конопель у кількості до 10 рослин на господаря - накладається штраф до 1700 гривень.

Якщо кількість виявлених нарковмісних рослин більша (від 100 до 500 рослин чи конопель у кількості від 10 до 50 рослин власнику доведеться сплатити штраф до 8 500 гривень або загрожує за арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

«У разі якщо міліціонери виявлять понад 500 рослин маку та 50 рослин конопель, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 7 років», – зазначають міліціянти.

Зокрема у ДГЗ зазначають, що у червні 2010 року в місті Марганець виявлено незаконний посів 763 кущів рослин снодійного маку, які господар вирощував задля особистого використання. За цим фактом було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.310 «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» Кримінального Кодексу України. 20 серпня 2010 року Марганецький міський суд Дніпропетровської області виніс вирок, за яким землевласника засудили до 5 років позбавлення волі.