На Житомирщині викрили розтрату 1 млн. грн. бюджетних коштів

Житомир. 6 травня. УНІАН. На Житомирщині Службою безпеки України викрито факт розтрати директором товариства з обмеженою відповідальністю 1 млн.грн. бюджетних коштів, призначених для створення нових робочих місць у Олевському районі.

Про це повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ України у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, нові робочі місця повинні були створити для тих людей, які перебуваєють на обліку в державній службі зайнятості.

"Оперативники встановили, що у серпні 2010 року в рамках виконання постанови Кабміну України «Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення» та відповідної обласної програми між Головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури Житомирської ОДА і товариством з обмеженою відповідальністю Олевщини, що надає послуги з монтажу гірничого обладнання, було укладено договір про спрямування та освоєння коштів на створення робочих місць", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що на підставі цього договору у вересні-жовтні 2010 року на рахунок ТОВ було перераховано бюджетні кошти у сумі 1 млн.6 тис.гривень, призначені для створення 13 нових робочих місць, які товариство було зобов’язане зберігати протягом 2 років. В іншому випадку до кінця поточного року кошти повинні бути повернуті до Житомирської ОДА.

У рамках виконання договору олевське товариство уклало угоди з двома київськими фірмами про постачання обладнання, необхідного для відкриття металообробного цеху та створення нових робочих місць.

Однак, ініційованою СБУ позаплановою перевіркою КРУ встановлено, що умови договору й досі ( до квітня цього року -УНІАН) виконано не було.

Так, ТОВ не створило нові робочі місця та не повернуло на рахунок замовника державні грошові кошти у сумі понад 1 млн. грн.

Крім того, до звірки взагалі пред’явлено не було частину обладнання, яке підприємство нібито придбало в рамках виконання договору , а на частину його відсутні технічні паспорти. Тому наразі неможливо перевірити, наскільки придбане обладнання відповідає специфікації, - повідомляє СБУ у Житомирській області.

26 квітня, стосовно директора згаданого товариства з обмеженою відповідальністю Олевщини, слідчим підрозділом Управління СБ України в Житомирській області порушено кримінальну справу. Її порушено за ознаками вчинення розтрати бюджетних грошових коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.