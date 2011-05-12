На Полтавщині інспектор ДАІ безпідставно складав протоколи

Полтава. 12 травня. УНІАН. У Глобинському районі Полтавської області за зловживання службовим становищем і службову підробку порушено кримінальну справу проти співробітника ДАІ.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, 32-річний старшина ДПС ДАІ Глобинського району безпідставно складав адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху пішоходами.

Прокуратура району порушила кримінальну справу за статтею 364, частина 1, Кримінального кодексу України (зловживання владою) і ст. 366, ч.1 (службова фальсифікація).

Ступінь відповідальності за ці злочини обере суд – можливі штраф, виправні роботи, арешт, обмеження свободи і заборона обіймати певні посади.

Протягом 2011 року підозрюваний неодноразово складав протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 127 КУпАП (порушення правил дорожнього руху пішоходами), до яких вносив явно неправдиві відомості про скоєння громадянами правопорушень. Зловживаючи службовим становищем, він виносив ухвали у справах, за яких визнавав громадян винними у скоєнні правопорушень і накладав адміністративні стягнення.

Досудове слідство у справі проводиться прокуратурою Глобинського району.



