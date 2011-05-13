На Рівненщині порушено 11 справ за розкрадання бюджетних коштів

Рівне. 13 травня. УНІАН. З початку року правоохоронці Рівненщини виявили 100 злочинів, пов’язаних із незаконним використанням коштів із держбюджету та місцевих бюджетів (45 і 55 злочинів відповідно), 18 – у сфері державних закупівель, 14 – у виділенні субвенцій до бюджетів різних рівнів. Про це під час перс-конференції заявив начальник управління МВС України в Рівненській області Олег Сало.

За словами О.Сала, на сьогодні порушено 11 кримінальних справ, у яких завдані державі збитки сягають понад 100 тисяч гривень, і за чотири місяці вже скеровані три справи до суду, де фігурує сума понад 1 млн. грн.

«Якщо торік за три місяці у сфері економіки було порушено 184 кримінальні справи, то з початку цього – 624. Тобто, ефективність роботи очевидна, бо кожна копійка із держбюджету повинна бути витрачена за призначенням», – зазначив Олег Сало.

У цілому за чотири місяці 2011 року на території Рівненської області зареєстровано на 5,2% злочинів менше, ніж торік (2 564 проти 2 706). Зокрема, зменшилася кількість крадіжок державного та особистого майна, крадіжок із торгівельних об’єктів, квартир, транспортних засобів, незаконних заволодінь автотранспортом і шахрайств.

Однак, за словами Олега Сала, Рівненщині не вистачає 500 міліціонерів.