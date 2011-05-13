На Житомирщині посадовці лісництва наживалися на вирубці дерев

Житомир. 13 травня. УНІАН. На Житомирщині посадовці Бехівського лісництва державного підприємства “Коростенське лісомисливське господарство” завдали державі збитків на суму майже 21 тис. грн.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області Житомирською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ст.246 та ч.2 ст.364 КК України (незаконна порубка лісу й зловживання владою або службовим становищем) відносно службових осіб Бехівського лісництва державного підприємства “Коростенське лісомисливське господарство”.

Вони в березні минулого року, у порушення вимог ст.69 Лісового кодексу України, без оформлення необхідних документів, здійснили незаконну порубку 54 дерев цінних порід, чим завдали збитки державі на суму майже 211 тис. гривень.