У Керчі працівник АЗС загинув отруївшись парами бензину

Сімферополь. 16 травня. УНІАН. У Керчі працівник автозаправної станції загинув і ще двоє госпіталізовані у важкому стані, ймовірно, отруївшись парами бензину.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

Нещасний випадок стався 15 травня.

«За словами старшого оператора АЗС, із резервуару для бензину дістали трьох співробітників: помічника оператора 1982 року народження, оператора 1990 року народження й пістолетника 1993 року народження», - йдеться в прес-релізі.

Помічник оператора помер, двох інших працівників заправки доставлено до реанімації.

Встановлюються обставини події.

Проводиться розслідування.