У Керчі працівник АЗС загинув отруївшись парами бензину
12:07, 16 травня 2011Кримінал
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Ще двоє осіб постраждали
Сімферополь. 16 травня. УНІАН. У Керчі працівник автозаправної станції загинув і ще двоє госпіталізовані у важкому стані, ймовірно, отруївшись парами бензину.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався 15 травня.
«За словами старшого оператора АЗС, із резервуару для бензину дістали трьох співробітників: помічника оператора 1982 року народження, оператора 1990 року народження й пістолетника 1993 року народження», - йдеться в прес-релізі.
Помічник оператора помер, двох інших працівників заправки доставлено до реанімації.
Встановлюються обставини події.
Проводиться розслідування.
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