На Черкащині наркоторговець зберігав маріхуану в дитсадочку

19:05, 16 травня 2011
Кримінал
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 Вилучено 10 кг наркотичної речовини

 Черкаська область. 16 травня. УНІАН. На Черкащині місцеві правоохоронці затримали наркоторговця, який займався збутом маріхуани молоді.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Черкаській області, співробітники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Звенигородського райвідділу міліції затримали 47-річного місцевого жителя, який займався збутом марихуани молоді, а  наркотики, як бцло встановлено,  зберігав в одному із сіл на горищі колишнього дитячого садочка.

Правоохоронцями було виявлено та вилучено шість трьохлітрових банок з подрібненою, готовою для споживання наркотичною речовиною, загальною вагою близько 10 кг 200 г.

Як розповів начальник Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Черкаській області Андрій Петренчук, якби цей наркотичний засіб потрапив на “чорний ринок”, загальна сума отриманих коштів  від його продажу становила б 300 тисяч гривень.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 КК України, яка  передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.  


 

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