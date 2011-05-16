На Черкащині наркоторговець зберігав маріхуану в дитсадочку

Черкаська область. 16 травня. УНІАН. На Черкащині місцеві правоохоронці затримали наркоторговця, який займався збутом маріхуани молоді.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Черкаській області, співробітники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Звенигородського райвідділу міліції затримали 47-річного місцевого жителя, який займався збутом марихуани молоді, а наркотики, як бцло встановлено, зберігав в одному із сіл на горищі колишнього дитячого садочка.

Правоохоронцями було виявлено та вилучено шість трьохлітрових банок з подрібненою, готовою для споживання наркотичною речовиною, загальною вагою близько 10 кг 200 г.

Як розповів начальник Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Черкаській області Андрій Петренчук, якби цей наркотичний засіб потрапив на “чорний ринок”, загальна сума отриманих коштів від його продажу становила б 300 тисяч гривень.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 КК України, яка передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



