ГПУ порушила справу щодо екс-посадовця МНС

Київ. 16 травня. УНІАН. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу щодо колишнього заступника міністра з питань надзвичайних ситуацій України, який, перебуваючи на цій посаді, спричинив збитків державі на майже 3 млн. гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, встановлено, що у 2008 році цей чиновник підписав договори про закупівлю дизельного палива на суму, яка перевищує вказану в рішенні тендерного комітету і зазначену у цінових пропозиціях товариств, на 344 тис. гривень.

Також через укладання додаткових договорів купівлі-продажу з іншими підприємствами були витрачені за нецільовим призначенням 2 млн. 480 тис. гривень бюджетних коштів.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбаченими ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 210 (нецільове використання бюджетних коштів) Кримінального кодексу України. Триває слідство.