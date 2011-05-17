На ремонті школи підприємці «заробили» 177 тис. грн.

Чернівці. 17 травня. УНІАН. На Буковині директор комунального підприємства у змові з приватним підприємцем привласнили 177 тис. грн. бюджетних коштів, виділених на ремонт підлоги спортивної школи.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Вказані особи уклали договір щодо облаштування підлоги лінолеумом у спортзалі спортивної школи одного з районів області. Проте ремонт не було виконано. Кошти ж у сумі 177 тис. грн. привласнили.

Прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу стосовно директора КП за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ, а також щодо приватного підприємця за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 та 5 ст. 27, ч. 2 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Досудове слідство у справі триває.