Могильов вважає, що Луценко зловживав службовим становищем

Київ. 24 травня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ вважає, що його попередник на посту глави МВС Юрій ЛУЦЕНКО причетний до зловживання службовим становищем.

Про це А.МОГИЛЬОВ заявив в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№ 80 від 24 травня).

«Я вважаю, що будь-яка людина, перебуваючи на посаді міністра, має розуміти, що вона робить. Допускати порушення внутрішніх інструкцій МВС, давати необгрунтовані накази міністр внутрішніх справ не має права», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

При цьому, зазначив міністр, він своєму водієві офіцерське звання не присвоював і в 50 років на роботу в міліцію його не брав.

«Ви думаєте, не образливо людині, яка прослужила 20-25 років у міліції, ходила в наряди, ловила злочинців, пішла на пенсію у розмірі 1000 грн., бачити, що водій з колгоспу, який жодного дня не пропрацював у міліції, одержує звання підполковника і пенсію в кілька тисяч? Хіба це можна назвати соціальною справедливістю? Так от, я такого не допущу ніколи! Навіть якщо це буде мій найближчий друг чи родич», - заявив А.МОГИЛЬОВ.

Він вважає, що за роки перебування Ю.ЛУЦЕНКА на посту міністра внутрішніх справ у працівників міліції було зруйновано відчуття справедливості. Як сказав А.МОГИЛЬОВ, у правоохоронних органах дуже багато хто працює, керуючись саме ним – людям подобається боротися зі злочинністю.

«Міліцію залишила безліч професійно підготовлених співробітників. Порушено принципи роботи і зв`язок поколінь. Я вважаю, що міліцейським відомством треба керувати, розуміючи, чим воно займається», - сказав А.МОГИЛЬОВ.