У Харкові студентка отримала строк за псевдо-замінування

Харків. 24 травня. УНІАН. У Харкові студентку Української інженерно-педагогічної академії, яка восени 2010 року повідомила про замінування свого вишу, засуджено до двох років позбавлення волі.

Про це повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області з посиланням на начальника Слідчого управління облуправління міліції Зиновія ГАЛАВАНА.

За його словами, відповідно до застосованої на один рік статті 75 Кримінального кодексу України, засуджена «звільнена від покарання з випробуванням».

Як повідомляв УНІАН, зранку 29 вересня 2010 року невідома зателефонувала з мобільного телефона до оператора служби «102» та повідомила, що у будівлі Української інженерно-педагогічної академії знаходиться пристрій, який вибухне о 13.00.

З академії терміново було евакуйовано 2,2 тис. студентів, 300 викладачів і 416 працівників. Рух транспорту по вулиці Університетській, де розташований головний корпус вишу, був перекритий. Внаслідок обстеження закладу вибухового пристрою виявлено не було.

Слідчий відділ Дзержинського райвідділу міліції порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності).