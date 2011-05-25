На Хмельниччині голова сільради «торгувала» землею

Хмельницький. 25 травня. УНІАН. Апеляційний суд Хмельницької області засудив голову сільради одного з селищ Ярмолинецького району, призначивши їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки та з позбавленням права займати посади в органах місцевого самоврядування терміном на 3 роки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в області.

Встановлено, що у червні 2010 року ця посадова особа вимагала та одержала від жителя Хмельницького хабар у розмірі 2 тис. дол. за сприяння у прийнятті рішення про передачу у власність земельної ділянки на території сільської ради для будівництва та обслуговування житлового будинку.

Крім цього, голова сільради організувала виготовлення та видачу завідомо неправдивого рішення сесії сільської ради про розгляд цієї “земельної” заяви.