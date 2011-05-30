За хабар затримано чиновника Житомирської обласної ради

Київ. 30 травня. УНІАН. У Житомирській області за хабар затримано працівника одного із секторів виконавчого комітету облради.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України, чиновник вимагав та отримав 3 тис. дол. хабара від представника товариства з обмеженою відповідальністю за сприяння йому в отриманні ліцензії на користування надрами.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 «Одержання хабара» Кримінального кодексу України.