Директор Хотинського лісництва займався вимаганням грошей від робітників

Чернівці. 31 травня. УНІАН. У Чернівецькій області за хабарництво затримали директора державного підприємства “Хотинське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу”, який вимагав хабарі від робітників лісництва, щоб залишити їх в займаних посадах.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За матеріалами УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно директора державного підприємства “Хотинське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу”.

Він вимагав та отримав 30,5 тис. гривень хабара від робітників зазначеного лісництва за неперешкоджання їм у роботі та залишення в займаних посадах.

