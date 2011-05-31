ДАІ проводить профілактичні заходи «Автобус-2011»

Київ. 31 травня. УНІАН. З 31 травня по 30 червня 2011 року столична Державтоінспекція проведе профілактичні заходи на пасажирському автомобільному транспорті під назвою «Автобус-2011».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УДАІ м.Києва.

За словами начальника УДАІ Анатолія КУРІННОГО, «з боку працівників ДАІ будуть проводитись додаткові перевірки щодо додержання пасажирськими перевізниками вимог Закону України «Про дорожній рух», а їх водіями вимог Правил дорожнього руху. Особлива увага приділятиметься зберіганню транспортних засобів за місцем стоянки, організації дорейсового контролю за технічним станом транспортних засобів та обов’язкового медичного огляду водіїв».

У ході контролю за технічним станом автобусів під час їх експлуатації буде звернуто увагу на справність аварійних виходів, правомірність встановлення газового обладнання та додаткових місць для сидіння, не передбачених технічною документацією.