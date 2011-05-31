На Львівщині директор лісгоспу привласнив понад 1 млн. грн.

12:26, 31 травня 2011
Кримінал
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«Укладав договори» з родичами

Львів. 31 травня. УНІАН. Співробітники СБУ виявили протиправний механізм розкрадання керівництвом одного з державних лісогосподарських підприємств Львівської області бюджетних коштів шляхом оплати фіктивних послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області, протягом 2009-2010 років директором лісгоспу в порушення вимог законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг були укладені договори з фізичними особами (серед яких – родичі, знайомі працівників лісгоспу) щодо заготівлі, обробки дерева, перевезення деревини та догляду за лісовими культурами на території 6 лісництв, підпорядкованих державному підприємству. На розрахункові рахунки фізичних осіб з бюджету було перераховано понад 1 млн. 280 тис. гривень.

Ревізією, ініційованою СБУ, було з’ясовано, що більшість робіт, передбачених договорами, фактично виконувались штатними працівниками лісового господарства, а кошти, визначені угодою були виплачені безпідставно.

Управлінням Служби безпеки України у Львівській області стосовно директора лісового господарства порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

 

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