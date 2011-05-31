ГПУ візьметься за суди

Київ. 31 травня. УНІАН. Генеральна прокуратура України та її регіональні підрозділи перевірять законність винесених за останні три роки судових рішень щодо виділення в користування фізичним та юридичним особам земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник генерального прокурора України Михайло ГАВРИЛЮК.

За його словами, на сьогодні Генпрокуратура провела моніторинг всіх судових рішень щодо виділення земельних ділянок.

“За останні три роки таких рішень було майже 10 тисяч”, - зазначив М.ГАВРИЛЮК, додавши, що відомство має реєстр цих рішень, вони спрямовані в регіони для перевірки на місцях на відповідність нормам законодавства, найближчим часом ці перевірки будуть проведені, і в разі необхідності органи прокуратури внесуть апеляції або касації на сумнівні рішення.

Говорячи про використання земель сільськогосподарського призначення, заступник генпрокурора зауважив, що за 20 років незалежності України ситуація суттєво змінилась – ці землі або використовуються не за призначенням, або відчужені, або їм змінено статус.

М.ГАВРИЛЮК зауважив, що органи з контролю за земельними ресурсами неналежним чином здійснюють контроль за цими землями, тому органам прокуратури доводиться втручатися в ситуацію.

Разом з тим заступник генпрокурора поінформував, що вжитими прокурорами заходами попереджено безпідставне надання іншим особам земельних ділянок державної та комунальної власності загальною площею 10 тисяч гектарів, реально повернуто у власність держави 2 тисячі гектарів.

Крім того, в судах перебувають позови прокурорів про відшкодування збитків та повернення у державну власність 21 тис. га земель на загальну суму понад 2 млрд. грн.