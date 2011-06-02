На Дніпропетровщині підліток зґвалтував чотирирічну дівчинку

Київ. 2 червня. УНІАН. На Дніпропетровщині підліток у сільському будинку зґвалтував чотирирічну дівчинку.

Як повідомили УНІАН у Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, 1 червня до міліції звернулася 38-річна жителька Дніпропетровщини, яка повідомила, що декілька годин тому в селі у будинку її 34-річної безробітної сестри, 15-річний хлопець зґвалтував чотирирічну дівчинку.

Зловмисника затримано.

За цим фактом слідчим відділенням райвідділу внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.153 «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом» КК України.

