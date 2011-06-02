Вимоги до осіб, які приймаються на службу до міліції

Київ. 2 червня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону ”Про внесення змін до статті 17 Закону України “Про міліцію” щодо вимог до осіб, які приймаються на службу до міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 278 народних депутатів із 383 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає, що на службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку, звільнені із строкової військової служби або військовозобов`язані, які перебувають у запасі Збройних чил України, мають повну загальну середню освіту, володіють державною мовою, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, фізичною підготовкою і станом здоров`я виконувати покладені на міліцію завдання.

При прийнятті на службу може бути встановлено іспитовий строк тривалістю до одного року.

Призовники не підлягають прийому на службу до міліції, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Працівники міліції приносять присягу, текст якої затверджується Кабінетом міністрів України.

Випускники вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, які здобули освіту за кошти державного бюджету, направляються до підрозділів міліції та зобов’язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, крім виправданих судом.