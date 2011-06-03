У директора ВАТ вилучено 15 кг вибухівки
11:19, 03 червня 2011Кримінал
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Тримав у службовому кабінеті
Донецьк. 3 червня. УНІАН. У Донецькій області директор підприємства переховував вибухівку.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Донецькій області, в місті Торезі в службовому кабінеті 40-річного директора відкритого акціонерного товариства, вилучено 15 кілограмів вибухівки.
Для чого скільки вибухівки на підприємстві переховував чоловік, з’ясовують правоохоронці.
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