У директора ВАТ вилучено 15 кг вибухівки

Донецьк. 3 червня. УНІАН. У Донецькій області директор підприємства переховував вибухівку.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Донецькій області, в місті Торезі в службовому кабінеті 40-річного директора відкритого акціонерного товариства, вилучено 15 кілограмів вибухівки.

Для чого скільки вибухівки на підприємстві переховував чоловік, з’ясовують правоохоронці.