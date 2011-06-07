У річці Молочна виявлено холероподібний вібріон

Запоріжжя. 7 червня. УНІАН. У Запорізькій області в річці Молочна виявлено холероподібний вібріон.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Мелітопольської міськсанепідемстанції, холероподібний вібріон висіяно в усіх чотирьох пробах, узятих фахівцями СЕС минулого тижня в річці Молочна і стоках очисних споруд.

За інформацією завідуючої епідвідділом міськСЕС Мелітополя Лариси Саприкіної, дані результати досліджень свідчать про те, що в р. Молочна купатися небезпечно, оскільки ризик захворіти дуже високий, а також про те, що в місті є люди - носії небезпечного вібріона. Водночас цього року хворі, у яких виявлявся холероподібний вібріон, в інфекційний стаціонар поки не поступали, хоча з 1 червня на наявність холероподібного вібріона обстежуються всі, хто звертається до лікувальних установ із приводу дисфункції кишечнику.

Як повідомив УНІАН головний санітарний лікар Запорізької області Анатолій Севальнєв, проведення досліджень, в результаті яких був виявлений холероподібний вібріон, не пов`язано з ситуацією в Маріуполі.

«Фахівці санепідслужби регіону в рамках декількох міжнародних моніторингів наявність холерних і холероподібних вібріонів контролюють у 100 стаціонарних пунктах області постійно», - повідомив А.Севальнєв.

Головний санітарний лікар Запорізької області також зазначив, що р. Молочна не є водоймою, води якої використовуються для забезпечення централізованого питного водопостачання населених пунктів.

Довідка УНІАН. Річка Молочна - найбільша (довжина -197 км, площа басейну - 3450 км кв.) річка північно-західного Приазов`я Запорізької області України. Впадає в Молочний лиман Азовського моря. На берегах р. Молочна стоять три великі міста Запорізької області: Мелітополь, Токмак і Молочанськ.