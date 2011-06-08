На Луганщині затримали партію контрабандних парфумів

Київ. 8 червня. УНІАН. У Луганській області митники спільно з прикордонниками припинили спробу незаконного переміщення парфумів на суму майже 410 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, у районі митного поста «Старобільськ» поблизу с. Пантюхіне митники виявили трьох громадян України, які намагалися пішки перемістити поза митним контролем Росії парфумерні вироби на загальну суму 408,7 тис. грн.

Складено протоколи про порушення митних правил за ознаками ст. 351 Митного кодексу України (дії, спрямовані на переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем).

Парфумерні вироби вилучено.