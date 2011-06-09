Лікар-нарколог налагодила «бізнес» на обліку наркозалежних

Одеська область. 9 червня. УНІАН. В Іллічівську затримали за хабарництво лікаря-нарколога поліклініки, яка систематично вимагала хабарі за не постановку на наркологічний облік.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області прокуратурою міста Іллічівська порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно лікаря-нарколога поліклініки № 1 комунальної установи “Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті”.

Вона систематично вимагала та отримувала хабарі від місцевих жителів за не постановку їх на наркологічний облік. Задокументовано десять фактів отримання правопорушницею хабарів на загальну суму понад 10 тис. гривень.