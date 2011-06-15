З 24 червня відстежуватимуть зловживання митників
Відкриється Моніторинговий центр
Брюссель. 15 червня. УНІАН. 24 червня Держмитслужба відкриє Моніторинговий центр для відстеження зловживань митників.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні голова Держмитслужби України Ігор КАЛЕТНІК на засіданні “круглого столу”, організованого Європейською бізнес-асоціацією.
За його словами, відкриття відбудеться в присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
“Завдання (Моніторингового центру – УНІАН) – щоденна рутинна робота з моніторингу за митним оформленням”, - сказав І.КАЛЕТНІК.
Він зазначив, що будь-який оператор ринку, у випадку, якщо вважатиме некоректними дії представників митної служби, або незаконними висунуті вимоги, зможе зателефонувати до цього центру, який швидко реагуватиме на такі звернення.