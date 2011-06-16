На території центру реабілітації "чорнобильців" збудують храм

Київ. 16 червня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов взяв участь в освяченні каменю майбутнього храму на честь Архістратига Божого Михаїла. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Головою святої процесії був Предстоятель Української православної церкви Блаженніший Володимир Митрополит Київський і всієї України.

Місце для будівництва святині було обрано не випадково – територія Центру реабілітації ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС Міністерства внутрішніх справ України підійшла якнайкраще.

«Міліція - це структура, яка постраждала від аварії на ЧАЕС більш за всі інші. Тому ми вважаємо своїм обов’язком побудувати храм саме в цьому місці. Тут можна буде вшанувати пам`ять тих людей, які віддали своє життя і в Чорнобилі, і загалом під час боротьби зі злочинністю», – зазначив Анатолій Могильов.

Також Анатолій Могильов зазначив, що будівництво здійснюватимуть за власні кошти особового складу та благодійні внески – жодної копійки з бюджету. По приблизним підрахункам церков буде побудована вже через 1 рік.



«Це буде ще одним кроком на шляху змін міліціонерів у кращому напрямку, - говорить міністр. – Втрата духовності – прямий шлях до росту злочинності, погіршення життя та байдужості до горя ближнього».

Фото УЗГ МВС України