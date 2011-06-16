Освітяни Антрацитівської міськради платили за тепло за завищеними тарифами

Луганськ. 16 червня. УНІАН. У Луганській області посадові особи Антрацитівського міського комунального підприємства «Теплокомуненерго» попалися на зловживанні владою.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, посадовці в 2008 році здійснили поставку теплової енергії управлінню освіти Антрацитівської міськради за завищеними тарифами. Унаслідок протиправних дій державі завдано збитків на понад 202 тис. грн.

Відтак, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в області прокуратурою міста Антрацита проти службовців підприємства порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).