СБУ затримала міліціонера-контрабандиста
18:35, 16 червня 2011Кримінал
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"Ппроводив" товар через кордон з Росією
Харків. 16 червня. УНІАН. У Харківській області працівники Служби безпеки України затримали дільничного міліціонера Дворічанського райвідділу міліції, який сьогодні вночі супроводжував через кордон з Росією контрабандний товар.
Як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел у правоохоронних органах, за супровід партії товарів, яку намагалися незаконно переправити через кордон, міліціонер взяв хабар у 2,4 тисячі гривень.
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