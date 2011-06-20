Проти директора Пансіонату для ветеранів війни порушено справу

Київ. 20 червня. УНІАН. Прокуратурою Оболонського району міста Києва порушено кримінальну справу стосовно директора Пансіонату для ветеранів війни та праці Головного управління праці та соціального захисту КМДА, через службову недбалість якого спричинено збитки місцевому бюджету на суму понад 1,1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прокуратури міста Києва, справа порушена за результатами прокурорської перевірки фінансово-господарської діяльності Пансіонату, який розташований у рекреаційній зоні Пуща-Водиці в Оболонському районі столиці.

Як з’ясувалося, у Пансіонаті згідно з договором з комунальним підприємством «Кращий дім» утримувалися громадяни похилого віку, які потребували сторонньої підтримки та допомоги. Відповідно до положення про Пансіонат утримання таких осіб у вказаній медико-реабілітаційній установі мало відбуватись за умови стовідсоткового відшкодування комунальним підприємством витрат на їх утримання (а це 8-11 тис. грн. на кожного).

КП «Кращий дім», надаючи послуги, отримувало щомісячно за цивільно-правовими договорами від громадян, котрі перебували у Пансіонаті, або від їхніх родичів зазначену суму.

У свою чергу, Пансіонат за утримання кожного громадянина одержував щомісячно від комунального підприємства лише 2,5 тис. грн., а всі інші необхідні витрати, відповідно, покривалися за рахунок місцевого бюджету.

Таким чином, у ході дослідчої перевірки встановлено, що керівництвом Пансіонату завдано збитків державі на суму понад 1,1 млн. грн.