У Києві радяться, як покращити роботу судів в Україні

Київ. 21 червня. УНІАН. 21-22 червня у Києві проект USAID “Україна: верховенство права” та Міжнародний консорціум досконалості суду проводять міжнародну конференцію “Удосконалення функціонування суду”.

Як повідомляє офіційний сайт проекту USAID “Україна: верховенство права”, основною метою конференції є сприяння підвищенню обізнаності суспільства щодо шляхів покращення якості роботи суду.

Також учасникам конференції будуть представлені досягнення інших країн у сфері удосконалення роботи суду.

Будуть обговорені результати внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості функціонування українських судів. Ці результати є продуктом трьох етапів опитування громадян-відвідувачів судів з використанням карток громадського звіту.

Учасниками конференції є представники судових установ України (Верховного Суду України, Конституційного Суду України, Ради суддів України, Державної судової адміністрації України, Національної школи суддів, Вищої ради юстиції України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України); представники Міністерства юстиції України, Адміністрації Президента України та Верховної Ради України; представники громадянського суспільства, включаючи представників громадських організацій, у тому числі асоціації юристів, суддів та підприємців, представників аналітичних центрів, університетів та ЗМІ; представники міжнародних донорських організацій у сфері верховенства права; представники судів та організацій, що впроваджують проекти з удосконалення якості функціонування судів у США, Сінгапурі, Австралії, Бельгії, Грузії та Казахстані.

Планується, що результатом конференції стане розробка рекомендацій щодо подальших кроків у судовому адмініструванні, спрямованих на покращення якості роботи судів в Україні.