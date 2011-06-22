У Черкасах чоловік без освіти займався адвокатською діяльністю

Київ. 22 червня. УНІАН. У Черкасах працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в області виявили 39-річного чоловіка, який, не маючи спеціальної освіти, займався адвокатською діяльністю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, оперативники встановили, що у груднi 2004 року чоловік, використавши фiктивні диплом про закiнчення юридичного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi Т.Г.Шевченка, трудову книжку та інші неправдиві документи, отримав свідоцтво на право вести адвокатську діяльність і по цей час нею займався.

Стосовно шахрая прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.