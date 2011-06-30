У гуртожитку львівського вишу студент зґвалтував студентку

13:39, 30 червня 2011
Кримінал
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Гвалтівника затримали 

Львів. 30 червня. УНІАН. У гуртожитку одного із львівських університетів невідомий  зґвалтував студентку.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 21-річна дівчина звернулася із заявою до райвідділу міліції де вказала, що невідомий застосовуючи фізичну силу зґвалтував її в кімнаті гуртожитку де вона проживає.

Вжитими заходами особу ґвалтівника, яким виявився 18-річний студент цього ж  учбового закладу, було встановлено. Гвалтівника затримано.

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