Посадовці Головного інформаційно-обчислювального центру завдали державі збитків на 68 млн. грн.

Київ. 1 липня. УНІАН. Посадовці комунального підприємства “Головний інформаційно-обчислювальний центр” своїми протиправними діями завдали державі збитки на суму понад 68 млн. грн..

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в місті Києві слідчим відділом Дніпровського райуправління внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.202 КК України (порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю) відносно посадових осіб комунального підприємства “Головний інформаційно-обчислювальний центр”.

Вони впродовж останніх дев’яти років, без державної реєстрації та відповідної ліцензії, здійснювали фінансово-господарську діяльність з надання послуг по переказу коштів, отриманих від населення, в якості оплати за комунальні послуги.

Унаслідок протиправних дій державі завдано збитки на суму понад 68 млн. гривень.

