Україна лідирує серед країн Європи за арештами

Київ. 1 липня. УНІАН. Україна є лідером серед країн Європи щодо застосування запобіжного заходу у вигляді арешту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА сьогодні у Києві на відкритті міжнародної конференції «Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України».

«Україна є лідером за арештами: щороку за рішенням судів заарештовується понад 60 тис. осіб… Правоохоронці і суди зловживають в Україні правом на арешт», - зазначила вона, додавши, що така ганебна практика буде продовжуватись, поки не буде ухвалений новий Кримінально-процесуальний кодекс, в якому, серед іншого, мають бути запроваджені граничний термін тримання заарештованої особи під вартою і таке поняття як «домашній арешт».

«Доки правоохоронні органи і суди кардинально не змінять свої підходи, доти кількість рішень Європейського суду з цього приводу буде зростати», - підкреслила Н.КАРПАЧОВА.

Водночас вона наголосила, що в Україні необхідно визначити розумний термін розгляду справ у судах, оскільки лише інспектування Київського СІЗО показує, що в ньому перебуває чимала кількість людей, які через затягування із винесенням судових рішень перебувають під арештом від 3 до 9 років, що в окремих випадках значно перевищує терміни ув’язнення, які передбачені статтями, за якими обвинувачується особа.

Крім того, український омбудсман звернула увагу делегації Європейського суду з прав людини на продовження наявності в Україні такого явища, як катування.

«Щорічно до мене надходить приблизно 5 тис. звернень на неправові дії правоохоронних органів і кожне третє з них стосується катувань і незаконного поводження», - сказала Н.КАРПАЧОВА, наголосивши, що для викорінення такого явища необхідно створити національний незалежний механізм запобігання катувань.

Водночас Н.КАРПАЧОВА звернула увагу на проблему невиконання в Україні судових рішень. Зокрема, вона зазначила, що близько 40% від загальної кількості судових рішень в Україні не виконується і левова частка з них це так звані «соціальні справи», загальна заборгованість держави по яких перед громадянами становить 130 млрд. грн.

При цьому вона підкреслила, що невиконання судових рішень не може виправдовуватися відсутністю коштів у бюджеті.

Крім того, омбудсман зазначила, що чимала кількість рішень Європейського суду проти України також зволікається з виконанням.

«Це є приводом розібратися в причинах невиконання і вжити заходів щодо безумовного виконання цих рішень», - сказала Н.КАРПАЧОВА.