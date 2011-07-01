У Європейському суді готові надати Україні допомогу

Київ. 1 липня. УНІАН. Європейський суд з прав людини готовий надати Україні юридичну і технічну допомогу у виконанні вимог щодо дотримання прав людини.

Про це заявив голова Європейського суду з прав людини Жан-Поль КОСТА сьогодні у Києві під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Ж.-П.КОСТА зазначив, що за останні 14 років Україна суттєво покращила свої показники у забезпеченні прав людини, хоча лишилося ще багато зробити.

«Я розумію, що є фінансові та інші проблеми, і тому не просто ухвалювати нові закони у цьому напрямку, але наш Суд і Рада Європи не вимагають неможливого», - сказав Ж.-П.КОСТА.

У свою чергу голова ВР наголосив, що в Україні є усвідомлення того, що «без глибоких внутрішніх реформ, спрямованих на посилення національних засобів захисту прав людини, в першу чергу вдосконалення судової системи, ми не зможемо зменшити потік заяв до Європейського суду з прав людини». «Ми налаштовані на те, аби створювати менше проблем для Європейського суду з прав людини», - сказав керівник українського парламенту.