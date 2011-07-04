Порушено справу проти бухгалтера “Вінницяміськтеплоенерго”

Вінниця. 4 липня. УНІАН. На Вінничині порушено кримінальну справу відносно бухгалтера комунального підприємства “Вінницяміськтеплоенерго”, яка у порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України завищила суму амортизаційних відрахувань, чим збільшила фактичну собівартість теплової енергії.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.



За матеріалами УБОЗ УМВС України у Вінницькій області, слідчим управлінням зазначеного УМВС порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.222 КК України (шахрайство з фінансовими ресурсами) відносно бухгалтера комунального підприємства “Вінницяміськтеплоенерго”.

Вона в 2008 році, у порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води”, завищила суму амортизаційних відрахувань, чим збільшила фактичну собівартість теплової енергії.

Унаслідок цього згаданому підприємству з державного бюджету було незаконно відшкодовано понад 434 тисячі гривень.