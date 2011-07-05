Під Новобогданівкою у солдатській казармі вибухнув боєприпас

Запоріжжя. 5 липня. УНІАН. Внаслідок вибуху боєприпасу на території військової частини під Новобогданівкою (Мелітопольський район Запорізької області) постраждали два солдати строкової служби.

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, вибух стався вчора ввечері в одній з казарм.

«За попередніми даними, два солдати - призовники 2010 року - намагалися розкрити боєприпас за допомогою викрутки, і він розірвався фактично у них у руках. Одному з потерпілих відірвало кисть руки, він також дістав поранення в пахову область.

Другий дістав поранення в область грудної клітки», - зазначили в міліції. Обох солдатів госпіталізовано.

Обставини і причини події встановлюють працівники військової прокуратури, що прибула на місце події.