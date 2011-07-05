Директор агропідприємства самовільно захопив 100 га землі

Тернопіль. 5 липня. УНІАН. На Тернопільщині до кримінальної відповідальності притягують директора агропідприємства, який самовільно захопив 99,42 га землі у Теребовлянському районі.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора області Леся Долішна, встановлено, що власник та директор одного з приватних агропідприємств самовільно без правовстановлюючих документів зайняв земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 89,47 га та земельну ділянку площею 9,95 га із земель запасу для обслуговування господарських будівель на території однієї із сільрад району. Цю землю він безоплатно використовував впродовж 2010-2011 років для ведення сільськогосподарського виробництва свого приватного ПАП.

Розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки загальною площею 99,42 га, становить 97,618 тис. грн.

Стосовно директора ПАП прокурор Теребовлянського району порушив кримінальну справу за ч.1 ст.197 (порушення обов’язків щодо охорони майна) та ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.