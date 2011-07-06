За хабарництво затримано посадовця Дніпропетровської міськради

Київ. 6 липня. УНІАН. Правоохоронці затримали за хабарництво посадовця Дніпропетровської міської ради.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами ДДСБЕЗ МВС України прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно начальника претензійно-позовного відділу Управління правового забезпечення Департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міськради.

Він вимагав та отримав 12 тисяч гривень хабара від директора товариства з обмеженою відповідальністю за непроведення перевірки фінансово-господарської діяльності кафе, що входить до складу вказаного товариства.

Посадовця затримано.