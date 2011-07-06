Посилено заходи безпеки при перевезенні людей

Київ. 6 липня. УНІАН. Кабінет Міністрів зробив жорсткішими заходи безпеки в правилах перевезення людей.

Відповідну постанову №708 від 29 червня розміщено на сайті уряду.

Зокрема, згідно з новими вимогами, на маршрут, який виходить за межі населеного пункту і протяжність якого становить понад 250 кілометрів, повинні направлятися два водії.

Замовник послуг зобов`язаний не пізніше ніж за сім робочих днів повідомляти автомобільного перевізника про здійснення перевезення організованих груп дітей.

Автомобільний перевізник має не пізніше ніж за три робочих дня до запланованого перевезення організованої групи дітей сповіщати територіальний підрозділ Державтоінспекції про дату перевезення, подати ДАІ і замовникові послуг на узгодження і твердження схему маршруту і розклад руху автобусів.

Також замовник послуг зобов`язаний забезпечити дітей питною водою, засобами медичної допомоги, а керівника групи - телефонним зв`язком і списком телефонних номерів служб екстреного виклику.