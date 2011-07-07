Штраф за нелегальне працевлаштування підвищать удвічі

Київ. 7 липня. УНІАН. Державна інспекція з питань праці передала на узгодження до Кабінету міністрів України законопроект, який підвищує до 34 тис. грн. штрафи за нелегальне працевлаштування працівників, пише журнал WEEKLY.UA.

На даний час максимальна величина такого штрафу 17 тис. грн.

Однак у реальному житті суди рідко призначають штрафи більше від 500–800 грн.

«Законопроект про підвищення штрафів для роботодавців, що наймають і платять своїм співробітникам за сірими схемами, з’явився у Кабміні після того, як Світовий банк провів дослідження ринку неофіційного працевлаштування в країні, і виявилося, що кожний четвертий працюючий українець працює нелегально. Це ставить Україну на 140-е місце серед 151 країни за обсягами тіньової економіки», — говорить колишній заступник міністра праці і соціальної політики Павло РОЗЕНКО.

Однак висновок з цього уряд зробив очікуваний. Замість того, щоб спробувати зробити білу зарплату і соціальну турботу про співробітників вигідними для бізнесу, його в черговий раз лякають штрафами. Результат буде теж передбаченим: втрати від штрафів роботодавці компенсують за рахунок скорочення виплат своїм співробітникам.