У Дніпропетровську 4 підлітків намагалися перепливти Дніпро

Дніпропетровськ. 8 липня. УНІАН. Співробітники аварійно-рятувальної служби на воді Головного управління МНС у Дніпропетровській області 7 липня врятували чотирьох підлітків, що намагалися перепливти Дніпро.

Про це УНІАН повідомили в управлінні МНС.

Четверо 16-річних школярів на центральному пляжі Дніпропетровська, розташованому на Монастирському острові, влаштували заплив через Дніпро, однак не розрахували свої сили. Досягши буйків, хлопці почали гукати на допомогу.

Рятувальники МНС на спецкатері «Марс-700» доставили їх на берег.